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نفذ عملية نصب واحتيال جنوبي العراق..الإطاحة بمنتحل صفة مسؤول في شركة روسية

نفذ عملية نصب واحتيال جنوبي العراق..الإطاحة بمنتحل صفة مسؤول في شركة روسية
نفذ عملية نصب واحتيال جنوبي العراق..الإطاحة بمنتحل صفة مسؤول في شركة روسية
2024-02-21 07:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال منتحل صفة وكيل شركة نفط روسية، احتال على الناس بـ 250 ألف دولار في محافظة المثنى جنوبي البلاد. وقال لامصدر لـ ” ايرث نيوز” ، إن معلومات توفرت عن وجود شخص ينتحل صفة وكيل شركة نفط (باش نفط الروسية) العالمية، وأيضا قام بالنصب والاحتيال على عدد من […]

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