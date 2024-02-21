2024-02-21 07:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال منتحل صفة وكيل شركة نفط روسية، احتال على الناس بـ 250 ألف دولار في محافظة المثنى جنوبي البلاد. وقال لامصدر لـ ” ايرث نيوز” ، إن معلومات توفرت عن وجود شخص ينتحل صفة وكيل شركة نفط (باش نفط الروسية) العالمية، وأيضا قام بالنصب والاحتيال على عدد من […]

ظهرت المقالة نفذ عملية نصب واحتيال جنوبي العراق..الإطاحة بمنتحل صفة مسؤول في شركة روسية أولاً على ايرث نيوز.