2024-02-21 08:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، استقراراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152,200 دينار مقابل 100 دولار".

وأضاف، أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153,250 دينارا، بينما بلغ الشراء 151,250 دينارا لكل 100 دولار".



