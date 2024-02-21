استقرار أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في أربيل

2024-02-21 08:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد ،وانخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152200 دينار مقابل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلت امس الثلاثاء .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 151250 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 151950 دينارا عراقيا مقابل الدولار و سعر الشراء 151850 دينارا مقابل 100 دولار.