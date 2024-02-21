اليوم.. مباراتان في ختام الجولة الـ 15 من دوري نجوم العراق

2024-02-21 09:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتحتضن محافظتا بغداد والبصرة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مواجهتين في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم.إذ يحتضن ملعب المدينة الدولي ، مباراة النفط وضيفه نفط البصرة المقرر إقامتها يوم أمس وتم تأجيلها بسبب موسم تجديد أرضية ملعب الزوراء وهو ملعب النفط المفترض ودخول مرحلة البذور الشتوية ، وعدم إمكانية قيام المباريات عليه حالياً، لذا قررت لجنة المسابقات نقل المباراة إلى ملعب المدينة.وفي المباراة الثانية، يستضيف ملعب الميناء آخر مواجهات الجولة والتي ستجمع أصحاب الأرض والجمهور نادي الميناء وضيفه القادم من إقليم كردستان فريق زاخو.ويسعى الفرسان الى مواصلة الانتصارات لا سيما بعد الفوز في الجولة السابقة على دهوك بهدفين دون رد ، وهذا ما يطمح له أبناء الخابور أملاً في كسب ثلاث نقاط تساعده في الارتقاء في جدول الترتيب العام لفرق الدوري.