القبض على قاتل البلوغر "المتحول سمسم" جنوبي العراق

2024-02-21 09:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخص يعمل سائق سيارة اجرة متهم بقتل البلوغر "سمسم" المتحول جنسيا، وذلك بسبب خلاف بين المجنى والمجنى عليه على أجرة النقل.

وقال قائد الشرطة في بيان، إنه "حال مقتل البلوغر الملقب ( سمسم) بالقرب من فلكة الجدارية تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل عالي المستوى لمتابعة الموضوع (..)، ونتيجة لتوفر المعلومات وبعد عملية دقيقة تم القبض على المتهم".

كما أشار اللواء سلطان إلى أن المتهم الذي يعمل سائق أجرة يستقل عجلة نوع سايبا كان قد اعترف بارتكابه الحادث بسبب خلاف حدث بينه وبين المجنى عليه الذي امتنع عن تسديد مبلغ الأجرة الذي تم الاتفاق عليه، والذي طلب ايصاله من منطقة حي العروبة إلى منطقة حولي الجامعة في الديوانية.

وكان مصدر أمني بمحافظة الديوانية جنوبي العراق قد افاد يوم الخميس، بمقتل "بلوگر" متحول جنسياً وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "بلوگر يدعى (سمسم) عمره 28 عاما قتل على يد مجهولين بعدة طعنات سكين حادة قرب الفلكة الجدارية وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة".

واضاف المصدر، ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".