الداخلية: تفعيل الغرامات عبر الإشارات الذكية بالتقاطعات الرئيسية منتصف آذار المقبل

2024-02-21 09:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ان تفعيل الغرامات عبر الإشارات الذكية بالتقاطعات الرئيسية منتصف آذار المقبل، فيما أشارت الى الاتفاق بين الجانبين العراقي والأردني على متابعة تجار المخدرات المطلوبين دوليا.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي عقد في الوزارة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري عقد اجتماعا رباعيا في الأردن مع سوريا والاردن ولبنان يتعلق بملف المخدرات، حيث تم الاتفاق بين الجانبين العراقي والأردني على متابعة تجار المخدرات المطلوبين دوليا وكافة مذكرات القبض عليهم".

وأضاف أن "في الأسبوع الماضي صدر 11 حكما بالإعدام على تجار مخدرات و26 بالسجن المؤبد"، مبيناً أنه "تم ضبط 250 كغم من المخدرات و200 ألف حبة مخدرة من المؤثرات العقلية".

وتابع: "تسلمنا ملف الأمن في قيادة عمليات سامراء، ونتهيأ لتسلم الملف الأمني كذلك في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار حيث دخلت بمرحلة الاستعداد بتسليم الأمن في مراكز المدن"، لافتاً إلى أن "قيادة العمليات المشتركة ستستمر بمهمة إدارة الملف الأمني في العراق حتى لو انتقلت المسؤوليات الأمنية في المحافظات لوزارة الداخلية".

وأشار إلى "تفعيل نظام الراردات من حدود إيران نحو كربلاء المقدسة بمناسبة زيارة الأربعين، كما سيتم تفعيل الغرامات عبر الإشارات الذكية في التقاطعات الرئيسية منتصف آذار المقبل".

ولفت إلى "تراجع مستوى الجريمة في بغداد بشكلا كبيرا"، مؤكداً "احالة 36 الف دعوى قضائية الى المحاكم، وأن الوزارة لن تتوقف عن مكافحة الفساد".