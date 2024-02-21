المنافذ تضبط (7) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

2024-02-21 09:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط (7) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت بناء على المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وبعد استحصال موافقة السيد قاضي التحقيق تم ضبط حاويات عدد (7) تحتوي على (سيارات مفككة غير مقطعة، دراجات ناريةمستعملة، عوازل بلاستك للكيبل الضوئي) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

مشيرة الى أنه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".