بمشاركة 4 وزارات و3 منظمات دولية.. إطلاق برنامج "اشغال عامة" في بغداد

2024-02-21 09:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

احتضنت العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مؤتمرًا دوليًا بمشاركة أربع وزارات وثلاث منظمات دولية للمساهمة بتوفير فرص عمل واعدة للشباب والمرأة في العراق.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "المؤتمر انطلق اليوم، في بغداد، على ارض فندق بابل، بمشاركة وزارات التخطيط والإسكان والعمل والبيئة وثلاث منظمات دولية هي منظمة العمل والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز التجارة الدولي".

وأضاف أن "البرنامج يهدف الى توفير فرص عمل للشباب والمرأة للخروج من الرعاية الاجتماعية نحو فرص العمل الحقيقة والمستدامة، فضلا عن توفير سكن يلائم التغيرات المناخية (السكن الأخضر) وبتكلفة معقولة لمحدودي الدخل والفئات المتوسطة من المجتمع".