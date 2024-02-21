2024-02-21 09:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 0341 بتوقيت غرينتش. وكانت معظم الأسواق الأميركية مغلقة أمس […]

ظهرت المقالة الذهب مستقر رغم ارتفاع الدولار مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي أولاً على ايرث نيوز.