2024-02-21 09:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد كاظم آل صادق اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. وبحسب الإعلام الرسمي الإيراني، فقد ناقش الجانبان في هذا اللقاء الذي عقد في السفارة الإيرانية في بغداد تطورات تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين في إقليم كردستان العراق. وطالب السفير الإيراني […]

ظهرت المقالة لقاء يجمع السفير الايراني وبلاسخارت بمبنى سفارة طهران في بغداد.. هذا ما دار بينهما أولاً على ايرث نيوز.