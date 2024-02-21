2024-02-21 09:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه المدير الفني لفريق الكرة بنادي العهد اللبناني رأفت محمد، رسالة إلى الشعب العراقي بعد نهاية مباراة فريقه أمام الكهرباء في كأس الاتحاد الآسيوي. وقال محمد في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، “شكرًا للعراق مجددًا على هذه الاستضافة، المباراة كانت جيّدة واستحقينا التأهل”. وأضاف: “اللاعبون هم أصحاب الفضل على الأداء الكبير والمجهود […]

ظهرت المقالة مدرب العهد اللبناني يوجه رسالة إلى العراق بعد نهاية مباراة الكهرباء أولاً على ايرث نيوز.