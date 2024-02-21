2024-02-21 09:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الاربعاء، عن مخرجات اجتماع وزير الداخلية في عمان مع سوريا والأردن ولبنان بشان بملف المخدرات. وقال ميري في تصريح صحفي تابعته ” ايرث نيوز” إنه تم الاتفاق بين الجانبين العراقي والأردني على متابعة تجار المخدرات المطلوبين دوليا وكافة مذكرات القبض عليهم في الأسبوع الماضي”. […]

ظهرت المقالة الاتفاق على متابعة ملف المخدرات دولياً..الكشف عن مخرجات الاجتماع الامني في عمان أولاً على ايرث نيوز.