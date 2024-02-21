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الاتفاق على متابعة ملف المخدرات دولياً..الكشف عن مخرجات الاجتماع الامني في عمان

الاتفاق على متابعة ملف المخدرات دولياً..الكشف عن مخرجات الاجتماع الامني في عمان
الاتفاق على متابعة ملف المخدرات دولياً..الكشف عن مخرجات الاجتماع الامني في عمان
2024-02-21 09:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الاربعاء، عن مخرجات اجتماع وزير الداخلية في عمان مع سوريا والأردن ولبنان بشان بملف المخدرات. وقال ميري في تصريح صحفي تابعته ” ايرث نيوز” إنه تم الاتفاق بين الجانبين العراقي والأردني على متابعة تجار المخدرات المطلوبين دوليا وكافة مذكرات القبض عليهم في الأسبوع الماضي”. […]

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