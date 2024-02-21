2024-02-21 09:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استنكر أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة. ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط: “أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة التي تتدخل فيها […]

ظهرت المقالة أبو الغيط يستنكر الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة أولاً على ايرث نيوز.