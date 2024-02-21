شرطة الديوانية تطيح بقاتل البلوكر "سمسم" وتروي تفاصيل الجريمة

2024-02-21 09:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء (21 شباط 2024)، الاطاحة بالمتهم الذي اقدم على قتل البلوكر "سمسم"، فيما كشفت تفاصيل الجريمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان أعلن القاء القبض على المتهم الذي اقدم على قتل البلوكر ( سمسم)".

وأكد اللواء سلطان بحسب البيان، أن "حال مقتل البلوكر الملقب (سمسم) بالقرب من فلكة الجدارية، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل عال المستوى لمتابعة الموضوع، ونتيجة لتوفر المعلومات وبعد عملية دقيقة تم القبض على المتهم".

واشار الى أن "المتهم الذي يعمل سائق أجرة يستقل عجلة نوع سايبا كان قد اعترف بارتكابه الحادث بسبب خلاف حدث بينه وبين المجنى عليه الذي أمتنع عن تسديد مبلغ الأجرة الذي تم الاتفاق عليه والذي طلب ايصاله من منطقة حي العروبة إلى منطقة حولي الجامعة فقام المتهم أثر ذلك بطعنه بواسطة سكين".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بمقتل البلوكر المعروف باسم (سمسم) بطعنات سكين في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "البلوكر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم (سمسم) تعرض الى طعنات سكين متتالية من قبل مجهولين مما اودت بحياه بالقرب من الفلكة الجدارية وسط المحافظة".

واشار المصدر الى أن "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي".



