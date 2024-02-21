2024-02-21 09:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نوهت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، الى موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيديّة "الخارجيون" للمرحلتين المُتوسطة والاعداديّة.

وقال المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيّد، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات التمهيديّة (الخارجيّون) للمرحلتين المُتوسطة والاعداديّة يوم غد الخميس الموافق 22 من شباط 2024".

وكانت وزارة التربية، حددت الخميس (8 شباط 2024) موعدا لانطلاق الامتحانات التمهيدية (الخارجي).