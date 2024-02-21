عاصمة إقليم كوردستان تحتفل باليوم الدولي للغة الأم

2024-02-21 10:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفلت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، باليوم الدولي للغة الأم وسط حضور من قبل حكومة الاقليم والحكومة المحلية، وجمع غفير من المثقفين و الأكاديميين والمهتمين بهذا المجال.

وجرت مراسم الاحتفال بهذه المناسبة بحضور وزير الثقافة والشباب في اقليم كوردستان حمه حمه سعيد، ورئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو، واريان صلاح الدين نائب وزير الثقافة، و فرهنك غفور مدير عام مديرية الثقافة والفنون في اربيل اربيل وعدد كبير من المثقفين واللغويين والأكاديميين والطلبة في المحافظة.

وبهذه المناسبة أيضا نظمت وزارة الثقافة والشباب حلقة نقاشية للدكتور فرياد فاضل، مؤسس ورئيس المعهد الكوردي للتعليم في برلين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحفل بدأ بالنشيد الوطني الكوردي "أي رقيب"، وتم عرض فيلم قصير بهذه المناسبة.

وأكد الدكتور فاضل في كلمة له، على أهمية اللغة الأم، وقال إن اللغة هي أقوى أداة لحماية وتطوير التراث المادي والمعنوي للإنسان.

وأردف بالقول إن حماية اللغة الأم وتطويرها واستخدامها وتعليم الأطفال والأجيال القادمة ستضمن التنمية الثقافية للقومية والعالم، مضيفا أن اللغة الأم تعتبر في أنظمة التعليم العامة والإقليمية هي النقطة الأكثر أهمية للحفاظ على اللغة الأم وبقائها وتطويرها.

واللغة الأم هي اللغة التي يتعلمها الطفل لأول مرة من الأسرة ، مما يعني أنها تشمل لغة والدي الطفل.

من جهته أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على حماية وتعزيز اللغة الكوردية وتنوع الثقافات في الإقليم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني، في منشور له على موقع اكس، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "في اليوم العالمي للغة الأم، نؤكد على حماية وتعزيز اللغة الكوردية واللغة الأم لجميع المكونات، وتعزيز تنوع اللغات والثقافات في كوردستان، والحق في التعليم وحرية اللغة الأم في كل مكان".

وتابع: "بهذه المناسبة نستذكر بإجلال كل من خدم اللغة الكوردية واللغة الأم لجميع الطوائف في كوردستان، فهنيئاً لمن يواصل هذه الخدمة المقدسة من أجل الحفاظ على العرق الأهم وأساس الهوية الوطنية والثقافية وهو اللغة الأم".

ويُصادف 21 من شهر شباط في كل عام اليَوم العالَمي للُغة الأُم، وهوَ الاحتفال السَنوي في جَميع أنحاء العالم لِتعزيز الوَعي بالتَنوع اللغوي وَالثقافي وَتعدد اللُغات.

قد أُعلن للمرة الأولى عن هذه المناسبة من قبل منظمة اليونسكو في 17 تشرين الثاني 1999م، ومن ثُمَ تم إقراره رسمياً من قبل الجَمعية العامة للأُمم المُتحدة، وقد تَقرر إنشاء سَنة دَولية للغات في العام 2008.

وتم الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم منذ العام 2000 لتعزيز السلام وتعدد اللغات في جميع أنحاء العالم وحماية جميع اللغات الأم.

وتميز يوم 21 فبراير بالاعتراف بحركة اللغة البنغالية عام 1952 في بنغلاديش.