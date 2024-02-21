2024-02-21 10:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على حماية وتعزيز اللغة الكوردية وتنوع الثقافات في الإقليم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني، في منشور له على موقع اكس، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "في اليوم العالمي للغة الأم، نؤكد على حماية وتعزيز اللغة الكوردية واللغة الأم لجميع المكونات، وتعزيز تنوع اللغات والثقافات في كوردستان، والحق في التعليم وحرية اللغة الأم في كل مكان".

وتابع: "بهذه المناسبة نستذكر بإجلال كل من خدم اللغة الكوردية واللغة الأم لجميع الطوائف في كوردستان، فهنيئاً لمن يواصل هذه الخدمة المقدسة من أجل الحفاظ على العرق الأهم وأساس الهوية الوطنية والثقافية وهو اللغة الأم".

ويُصادف 21 من شهر شباط في كل عام اليَوم العالَمي للُغة الأُم، وهوَ الاحتفال السَنوي في جَميع أنحاء العالم لِتعزيز الوَعي بالتَنوع اللغوي وَالثقافي وَتعدد اللُغات.

قد أُعلن للمرة الأولى عن هذه المناسبة من قبل منظمة اليونسكو في 17 تشرين الثاني 1999م، ومن ثُمَ تم إقراره رسمياً من قبل الجَمعية العامة للأُمم المُتحدة، وقد تَقرر إنشاء سَنة دَولية للغات في العام 2008.

وتم الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم منذ العام 2000 لتعزيز السلام وتعدد اللغات في جميع أنحاء العالم وحماية جميع اللغات الأم.

وتميز يوم 21 فبراير بالاعتراف بحركة اللغة البنغالية عام 1952 في بنغلاديش.