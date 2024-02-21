شؤون الألغام تباشر بإجراءات أعمال المسح التقني لمشاريع في ثلاث محافظات

2024-02-21 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، إكمال الخطط التنفيذية للمسوحات الخاصة برقعة الروضة في محافظة النجف الأشرف، فيما أشارت الى المباشرة بإجراءات أعمال المسح التقني لمشاريع الطاقة الشمسية في ذي قار والمثنى.

وقال مدير إعلام الدائرة مصطفى حميد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهد الوطني المتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية وبتكليف مباشر من قبل دائرة شؤون الألغام، يقوم بإجراء أعمال التطهير والإزالة التي تتطلب إقامة مشاريع نفطية عليها".

وأضاف أن "هناك العديد من أعمال شؤون الألغام في ما يتعلق بالمشاريع النفطية، منها مشروع المسح الزلزالي لرقعة الروضة في محافظة النجف الأشرف باتجاه الحدود العراقية السعودية، حيث كلفت دائرة شؤون الألغام مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء المسوحات الخاصة بها"، مؤكداً "استكمال الخطط التنفيذية الخاصة بهذه المسوحات".

وأضاف، أن "دائرة شؤون الألغام تشرف على أعمال المسح التقني وأعمال الإزالة في الرقعة التاسعة في محافظة البصرة، إضافة إلى الإشراف على أعمال شركات تجارية تخص المشاريع النفطية في حقلي أبي غرب وبزركان، فضلاً عن الإشراف على كافة الأعمال الأخرى التي تخص مسارات الآبار النفطية التابعة لشركة نفط ميسان، كما لدينا مسوحات ميدانية في ما يتعلق بالمشاريع النفطية في محافظة ديالى".

ولفت إلى، أنه "بعد ورود الطلبات من دائرة الاستكشافات النفطية في المحافظات النفطية، تقوم دائرتنا بتكليف الجهد الوطني بإجراء أعمال التطهير والإزالة لكل مسارات الآبار النفطية أو مواقع المشاريع المطلوب إقامتها من قبل وزارة النفط".

وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية، أوضح أن "دائرة شؤون الألغام كلفت مديرية الدفاع المدني لإجراء أعمال المسح التقني والإزالة لمشاريع الطاقة الشمسية في كل من محافظتي ذي قار والمثنى".