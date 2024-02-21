العراق وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات والبريد

2024-02-21 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وقعت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر الخليل، تشمل التعاون في مجال الاتصالات والمعلوماتية والبريد.

وذكر بيان لوزارة الاتصالات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن أعمال اللجنة العراقية السورية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وقعت وزيرة الاتصالات هيام الياسري مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر الخليل، وتضمنت المذكرة التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتبادل البريدي بين البلدين".

وأضاف البيان، أن "مذكرة التفاهم أكدت على التنسيق المشترك بين وزارة الاتصالات العراقية ووزارة الاقتصاد السورية لتشجيع إجراءات الربط الدولي والربط البيني والخدمات البريدية، وكذلك تنفيذ مد مسار كابل ضوئي دولي عبر حدود البلدين لتبادل الحركة الهاتفية والتنسيق المشترك للسيطرة على المحتوى الرقمي وصد الهجمات السيبرانية".

وتابع "كما اتفق الطرفين على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون وإعداد البرامج التنفيذية الخاصة بها".

وأكدت وزيرة الاتصالات، على "أهمية التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات والمعلوماتية"، مبينة أن "هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كلا البلدين".