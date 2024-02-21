اتحاد القوس والسهم: استضافة بطولة آسيا دليل على عودة العراق للواجهة الإقليمية

2024-02-21 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارتتواصل على أديم ملعب الشعب الدولي في بغداد، منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة آسيا بالقوس والسهم التي انطلقت يوم أمس بمشاركة 24 دولة .وقال مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي للقوس والسهم رحيم الدراجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" نجاح انطلاق هذا المحفل القاري المهم جاء بعد عمل شاق ومتواصل من قبل اتحاد اللعبة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية "، مبيناً أن " اللجان التحضيرية كانت تعمل لساعات متأخرة من الليل لتهيئة الأمور اللوجستية وتوفير الأجواء المثالية للمنتخبات والوفود المشاركة وضيوف الشرف من قارة إفريقيا ".وأضاف الدراجي أن " مثل هكذا بطولات توضع لها ستراتيجية مسبقة لتأمين الفنادق ووسائل التنقل والملاعب الخاصة للتدريب وملاعب استضافة المنافسات، وتم توفير جميع المتطلبات على الرغم من العقبات والصعاب التي واجهت اللجان المنظمة للبطولة".وأوضح الدراجي أن" حفل الافتتاح شهد حضوراً وزارياً وأولمبياً وآسيوياً رفيع المستوى، كما شهد تواجد سفراء عرب وشخصيات مهمة "، لافتاً الى أن" حضور شخصيات بهذا المستوى وعدد كبير من المنتخبات في هذا العرس الآسيوي في بغداد يدل على أن العراق عاد من جديد الى الواجهة من خلال تضييف البطولات الإقليمية والقارية وهذا يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته يحتسب للعراق".وتابع الدراجي أن" المنافسة ستكون محتدمة وقوية بسبب تواجد لاعبين مصنفين من ضمن الأفضل على مستوى العالم بالاضافة الى كون نتائج البطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي ومؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبل".