2024-02-21 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية؛ اليوم الاربعاء، ضبط وكراً معد لخزن وتهريب المشتقات النفطية جنوب العاصمة بغداد. وذكر بيان للمديرية ورد ” ايرث نيوز” انه من خلال معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السابعة عشر تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والعشرين وبمشاركة مفارز متمثلة الامن الاقتصادي وجهاز الامن الوطني وشرطة الطاقة […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية تضبط وكراً لخزن وتهريب المشتقات النفطية في بغداد أولاً على ايرث نيوز.