2024-02-21 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعرب عن خيبة أملها وعدم رضاها عن “الفيتو” الأمريكي ضد المشروع الجزائري لمجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار العاجل في غزة. وأضاف مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن “الاعتراض على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر […]

ظهرت المقالة بكين: الاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة أولاً على ايرث نيوز.