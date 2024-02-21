2024-02-21 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل اعلام سورية، اليوم الأربعاء ، بمقتل وإصابة 3 مدنيين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق. وقال التلفزيون السوري، ان “مدنيين سوريين قتلا وأصيب ثالث في (العدوان” الإسرائيلي) الذي استهدف دمشق”. وبسياق متصل، اكد مصدر عسكري سوري، انه “في حوالي الساعة ٩:٤٠ من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ […]

ظهرت المقالة مقتل وإصابة 3 مدنيين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق أولاً على ايرث نيوز.