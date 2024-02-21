الاستخبارات العسكرية: ضبط وكر للمشتقات النفطية جنوب بغداد

2024-02-21 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن ضبط وكر معد لخزن وتهريب المشتقات النفطية جنوب العاصمة بغداد.وذكر بيان لإعلام المديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من خلال معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة 17، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والعشرين وبمشاركة مفارز متمثلة بالأمن الاقتصادي وجهاز الأمن الوطني وشرطة الطاقة ونفط جنوب بغداد، من ضبط وكر عبارة عن ساحة تستخدم لخزن وتهريب المشتقات النفطية".وأضاف، أن "الوكر كانت بداخله مجموعة من الخزانات الحديدية والبلاستيكية مختلفة الأحجام والسعات وتقدر بأكثر من (13500) لتر من مادة النفط في منطقة بير الحمام التابعة إلى قضاء اليوسفية جنوبي بغداد".وأشار إلى، أنه "تمت إحالة صاحب المكان والمضبوطات إلى الجهات ذات العلاقة لينال جزاءه وفقاً للقانون".