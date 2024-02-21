السوداني يجري زيارة إلى واشنطن

2024-02-21 11:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، يوم الأربعاء، الملفات التي ستُطرح خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

وبحث السوداني، خلال استقباله رومانوسكي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وتأكيد استمرار جولات الحوار الثنائية واللجنة العسكرية العليا المشتركة، المعنية بتنظيم إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.

وتباحث الجانبان، الملفات التي ستُطرح خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن، و"آلية التعاون ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، واللجان المشكلة بهذا الخصوص"، وفقاً للبيان.