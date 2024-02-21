نيجيرفان بارزاني يدعو كندا لرفع تمثيلها الدبلوماسي في إقليم كوردستان

2024-02-21 11:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، كندا إلى رفع تمثيلها الدبلوماسي في الإقليم، وتطوير العلاقات بين الجانبين.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل ظهر اليوم، سفيرة كندا الجديدة لدى العراق كاتي بونكا، وإلى جانب الترحيب بها وإبداء الدعم لإنجاح مهامها، أكد رغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع كندا، وطلب في هذا السياق رفع مستوى تمثيل كندا في إقليم كوردستان.

من جهتها، عبرت بونكا عن سعادتها بمباشرتها مهامها وزيارتها لإقليم كوردستان، مؤكدة أن بلادها تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يجري العمل على رفع مستوى تمثيل بلادها في إقليم كوردستان.

أهمية النظام الاتحادي، وانتخابات برلمان إقليم كوردستان، وأوضاع العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة، شكلت محوراً آخر للقاء.