أربيل تتحرك للسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء والحد من ارتفاعها

2024-02-21 11:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح أوميد خوشناو محافظ اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، بأن الحكومة المحلية تبذل جهوداً "جدية" للسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء، مبينا أن المحافظة ستعقد اجتماعاً مع وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم من أجل وضع خطة عمل للحد من ارتفاع أسعار هذه المادة الغذائية في الأسواق.

ودعا خوشناو في تصريح للصحفيين اليوم، وزارة الزراعة والموارد المائية، ووزارة التجارة والصناعة في كوردستان، والجهات المعنية الى عقد اجتماع مع محافظات الإقليم للسيطرة على الوضع والحد من ارتفاع أسعار اللحوم.

وتشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا غير مسبوق في اقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد للحم الغنم 22 ألف دينار ما يقارب 20 دولاراً امريكياً، بينما ارتفع الكيلو غرام الواحد للحوم الأبقار الى 18 ألف دينار أي نحو 17 دولاراً.

وبدأت هذه المادة الغذائية تغيب عن موائد الأُسر الفقيرة ومحدودة الدخل لعدم القدرة المالية على شرائها، في حين هناك مخاوف من ارتفاعها أكثر مع حلول شهر رمضان، بحسب تقارير واستطلاعات أجرتها وكالة شفق نيوز.