العراق وسوريا يوقعان عقد شراكة في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية

2024-02-21 11:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقي، يوم الأربعاء، عن توقيع محضر مشترك مع نظيرتها السورية للتعاون في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية، على هامش اختتام أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة.

وقال إعلام التجارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على هامش اختتام اعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة قام وزير التجارة أثير داود الغريري، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، بالتوقيع على المحضر المشترك للتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والمالية والعلمية والثقافية والبنى التحتية والطاقة والشؤون الخارجية".

وأكد الغريري، بحسب البيان، أنه "تمخض عن اجتماعات اللجنة توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات، والعمل والشؤون الاجتماعية والحماية الاجتماعية، والأشغال العامة والإسكان، وحماية الملكية الصناعية، بالإضافة إلى ملحق لبروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة".

وأضاف الغريري، أنه "تم الاتفاق كذلك على تذليل العقبات كافة التي تعترض عملية التبادل التجاري من خلال فتح مراكز تجارية في كل من العراق وسوريا وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تقام على أراضي كلا البلدين وحث المستثمرين العراقيين والسوريين لتأسيس مشاريع اقتصادية تنموية في المجالات كافة".

وأشار البيان إلى "عقد اللجنة المشتركة بدورتها الثانية عشر ببغداد يومي الواحد والثاني والعشرين من شهر شباط/ فبراير الجاري جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، وبهدف تنمية وتعميق العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين واستنادًا إلى توجهات حكومتي البلدين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين للوصول بها إلى مستوى الطموح".