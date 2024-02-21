النص الكامل لقرار المحكمة الاتحادية: بغداد ستجري انتخابات كردستان

2024-02-21 11:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، حل الهيئة العليا لانتخابات كردستان، فيما وجهت بان تحل مفوضية الانتخابات محل الهيئة المنحلة لإدارة العملية الانتخابية في الإقليم.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة، بحضور مراسل "بغداد اليوم" ، ان "المحكمة الاتحادية قررت، خلال جلستها التي عقدت، اليوم الأربعاء، عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو".

وأضاف "تقرر ان تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان".

وتابع "كما تقرر تقسيم إقليم كردستان الى أربع مناطق في الانتخابات".