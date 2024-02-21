2024-02-21 11:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

بغداد / إعلام القضاء أصدرت محكمة جنايات الانبار حكماً بالإعدام شنقاً بحق مجرم نفذ هجوم على دار ضابط في الشرطة العراقية أدى إلى قتل شقيقه وإصابة الأخر. وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن “المجرم هو احد إفراد عصابات التنظيم الإرهابية ويدعم التنظيم الإرهابي بالأموال”. وأضاف أن “الحكـم صدر اسـتناداً لإحكام المـادة الرابعـة /1 […]

ظهرت المقالة جنايات الانبار: الحكم بالإعدام شنقا بحق مجرم استهدف عائلة ضابط في الشرطة أولاً على ايرث نيوز.