السوداني يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي

2024-02-21 11:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي. وجرى، خلال اللقاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد “ايرث نيوز” بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتأكيد استمرار جولات الحوار الثنائية واللجنة العسكرية العليا المشتركة، المعنية بتنظيم إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق”. وتابع البيان :” ان الجانبين […]

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