2024-02-21 11:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، جملة قرارات بشأن برلمان إقليم كردستان والانتخابات. وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري في بيان ورد ” ايرث نيوز” ، ان “المحكمة الاتحادية قررت، خلال جلستها التي عقدت، اليوم الأربعاء، عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي يتكون أعضاء مجلس […]

ظهرت المقالة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن برلمان إقليم كردستان أولاً على ايرث نيوز.