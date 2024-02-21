2024-02-21 11:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، رسميا رحيل المدير الفني للفريق توماس توخيل، عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان رسمي: "قرر النادي والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو 2025، في 30 يونيو 2024. وجاء هذا بعد مناقشة بناءة بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توخيل".

ويواجه توخيل وقتًا صعبًا داخل بايرن ميونخ، خاصة بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية، كان آخرها خسارة الأحد أمام بوخوم في الدوري الألماني.

كما دخل الدولي الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط الفريق في شجار وتراشق بالألفاظ مع أحد مُساعدي توخيل.

وتطور الشجار بشكل حاد بين كيميتش وزولت لوف؛ ما أجبر مانويل نوير قائد بايرن ميونخ على التدخل من أجل الفصل بين الثنائي.

وكان عدة صحفيين ألمان موثوقين أبرزهم فلوريان بلتينبيرغ وكريستيان فالك، أكدوا عبر حسابتهم الرسمية على منصة "إكس" خبر رحيل توخيل عن بايرن ميونخ.

وخسر بايرن ميونخ أمام مضيفه بوخوم بنتيجة 2-3، في إطار الجولة الـ22 من عمر الدوري الألماني.

كما خسر بايرن ميونخ، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام لاتسيو، بهدف دون رد، الأربعاء الماضي.

ويحتل الفريق، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن ليفركوزن متصدر البطولة.