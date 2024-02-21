القضاء العراقي يحكم بإعدام منفذ هجوم على منزل ضابط وحبس مسؤول وسجن مدان باع ابنته

2024-02-21 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق مدير ماء صلاح الدين السابق، وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر عن جريمة الإضرار عمداً بالمال العام، فيما حكم بإعدام مجرم "شنقاً" نفذ هجوماً على دار ضابط في الشرطة العراقية أدى إلى قتل شقيقه وإصابة الآخر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق مدير مديرية ماء صلاح الدين/ السابق و(أعضاء لجنة التنفيذ المباشر) عن جريمة الاضرار عمدا بالمال العام من خلال التراخي في تنفيذ مشروع تجهيز مضخات وغواطس نهرية مختلف السعات لمديرية ماء صلاح الدين رغم استلامهم لمبلغ السلفة البالغ (أربعة مليارات وستمائة وخمسون مليون دينار)".

وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و"49.

جنايات الأنبار

وفي شأن آخر، أوضح بيان للقضاء، أن "المجرم الذي نفذ هجوم على دار ضابط في الشرطة العراقية، هو أحد إفراد عصابات التنظيم الإرهابية، ويدعم التنظيم الإرهابي بالأموال"، مبيناً أن "الحكـم صدر اسـتناداً لإحكام المـادة الرابعـة /1 وبدلالة المـادة الثانيـة /1 مـن قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

جنايات الرصافة

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة بيع (ابنته) لقاء مبلغ مالي.

وأوضح بيان للقضاء، ورد للوكالة، أن "المدان قام ببيع ابنته البالغة من العمر سبعة أشهر في بغداد لقاء مبلغ مالي مقداره (25) الف دولار"، مبيناً أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 6/أولاً وثانياً وخامساً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".