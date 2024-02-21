صناعة الوهم3: فصائل "الدولمة" وعلاقتها بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف

2024-02-21 11:36:11 - المصدر: زاكروس

ثرثرة يكتبها: مراقب متقاعد الدولمة هي أكلة يعود أصلها إلى أيام الدولة العثمانية مكونة من أوراق عنب ملفوفة ونباتات أخرى محشية بالأرز والخضروات والبهارات وغيرها واللحم أحياناً، وتصنع عبر حشو ورق العنب بالأرز والتوابل واللحم المفروم، وهناك مثل إيراني يقول عن أكلة "الدولمة" بما معناه في اللغة العربية بأنها "أي الدولمة" إذا لم يوجد في داخلها خديعة ما فلماذا هي ملفوفة بشكل مريب، مع ضرورة التأكيد بأن الملفوف أو الكرنب ليس له علاقة بأكلة "الدولمة" سوى أن أوراقه تستخدم بعملية اللف كما هو الحال مع أوراق العنب والسلق والبصل وغيرها، بالضبط كما هي العلاقة بين الفصائل الخارجة عن القانون مع الجارة سيئة السمعة مع فارق مهم أن العلاقة الأولى تنتج عنها أكلة "الدولمة" فيما العلاقة الأخيرة ينتج عنها طبق "تشريب" صنع بدماء الأبرياء