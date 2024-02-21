شرطة بابل تلقي القبض على امرأة قتلت زوجها بعد هروبها لسنوات

2024-02-21 12:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء (21 شباط 2024)، القبض على امرأة قتلت زوجها بعد هروبها لسنوات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في عملية أمنية نوعية، تمكنت مفارز قسم شرطة الإسكندرية في قيادة شرطة بابل من القبض على متهمة هاربة صادر بحقها حكماً غيابياً من محكمة جنايات بابل بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق المادة 406 /1 /أ لقتلها زوجها بطريقة وحشية في ناحية الإسكندرية ".

وأضاف البيان، ان "المتهمة كانت قد هربت من مكان الحادث بعد ارتكابها الجريمة، وظلت متوارية عن الأنظار لسنوات"، لافتا الى انه "بفضل جهود الأجهزة الأمنية في محافظة بابل، تمّ الاستدلال على مكانها في إحدى مناطق العاصمة بغداد".

وتابع "تم القبض على المتهمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في بغداد، ونقلها الى جهة الطلب في محافظة بابل لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".