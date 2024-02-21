2024-02-21 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/وقّع وزير العمل أحمد الأسدي، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، لتعزيز علاقات التعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية. وجاء في بيان لوزارة العمل ورد” ايرث نيوز” أن الأسدي والخليل وقّعا “مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية، والحماية الاجتماعية وذلك في اختتام اجتماعات […]

ظهرت المقالة العراق وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية أولاً على ايرث نيوز.