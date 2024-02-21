2024-02-21 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان ملا جياد، اليوم الاربعاء، ان الحكومة لا تريد خروج القوات الاجنبية بشكل عدائي.وقال ملا جياد لوكالة ايرث نيوز، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد امس في مؤتمره الصحفي على انسحاب الوجود الامريكي في العراق وان واشنطن ومنذ زيارة الوفد العراقي لها في عام ٢٠٢٣ وطرح الوفد […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني عبر “ايرث نيوز”: الحكومة لا تريد خروج القوات الاجنبية بشكل عدائي أولاً على ايرث نيوز.