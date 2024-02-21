2024-02-21 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة القاضي حيدر حنون، اليوم الاربعاء، تكثيف التعاون المشترك مع روسيا في مجال مُكافحة الفساد وإمكانيَّة نقل الخبرات من المُؤسَّستين وتبادل التجارب. وذكر بيان للهيئة تلقته “ايرث نيوز”، أن “رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون جدَّد، خلال لقائه المُدَّعي العامّ في روسيا الاتحاديَّة (ايغور كراسنوف) في العاصمة موسكو، نيَّة الأجهزة […]

ظهرت المقالة العراق وروسيا يكثفان التعاون لمواجهة الفساد وتوحيد المواقف في المحافل الدولية أولاً على ايرث نيوز.