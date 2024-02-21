منسق التوصيات الدولية بكوردستان يكشف خطوات حكومة الإقليم في صيانة حقوق الإنسان

2024-02-21 13:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الأربعاء، عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية حقوق الإنسان، خلال مشاركته في اليوم الثاني لمؤتمر جنيف حول العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برعاية منظمة الأمم المتحدة.

وقال زيباري في كلمة خلال المؤتمر، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من أجل حمايةِ حقوقِ الأطفال، أقرَّ مجلسُ وزراء الإقليم سياسةَ حمايةِ حقوق الطفل لعامِ 2023، والتي تتكون من سبعةِ محاورَ رئيسة، وترتبطُ برؤية حكومة إقليم كوردستان في مجالِ رعاية الطفولة، وتُغطي كلَ القِطاعات في مجالِ القانون والصحة والتعليم".

وأضاف "أما بخصوص القضاء على استغلال الأطفال، وعدم إشراكهم في النزاعات المسلحة، ووفقا للمادة 38 لسنة 2007 بشأن خدمة ومعاشات البيشمركة (قوات حرس الإقليم)، فأنه لا يجوز ان يقل عمر الشخص المجند في صفوف البيشمركة عن 18 عاما".

وبخصوص الأطفال المفقودين، أكد زيباري أن "وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم وبالتنسيق مع إدارة محافظة حلبجة، قامت بإعداد قائمة تسمى قائمة أطفال حلبجة المفقودين، وتتضمن أسماء أكثر من 100 طفل مفقود، بضمنهم الذين فُقدوا في إيران إثر العمليات الإرهابية والهجوم الكيمياوي".

وبشأن الأطفال المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي الذين جرت محاكمتهم في وقت سابق، بين أنه "بلغ عددهم في إصلاحيات الإقليم 6 اطفال".

وأشار إلى أن "أعداد الأحداث المحكومين خلال الأعوام 2017 - 2020 في إصلاحيات الإقليم فقد تجاوز أكثر من 391 حدثا، وبعد قضاء فترات احكامهم داخل الإصلاحيات تم الإفراج عنهم".

وعن الزواج القسري والزواج تحت السن القانونية، لفت إلى أن "هنالك مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصةً فيما يتعلق بزواج الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما، ليصبح قانونا في الدورة البرلمانية القادمة في الإقليم".

وفيما يتعلق بحملات التوعية المجتمعية، قال زيباري إن "هناك إجراءات عملية بهذا الصدد، ولمنع تزويج الفتيات دون سن 18 عاما، هناك إجراءات تتخذ من قبل السلطات القضائية. كما ان هناك حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات، حيث وزعنا كتبا على الطلبة بشأن المعلومات القانونية والصحية بهذا الخصوص".

وعن إحصائيات انتحار النساء في الإقليم منذ عام 2017 وحتى عام 2023، أوضح أنه "في عام 2017، بلغ عدد حالات الانتحار نحو 110 حالات، وانخفض العدد في عام 2023 إلى 47 حالة فقط، وهذا مؤشر إيجابي".

وحول مكافحة العنف الأسري، أكد أن "هناك إحصائيات للشكاوى التي قُدمت إلى مديريات مكافحة العنف الأسري بدءا من عام 2018 ولغاية شهر حزيران من عام 2023، والتي بلغت نحو 96 ألفاً و165 شكوى".

وتابع "وبالنسبة لعدد حالات الختان للفتيات، التي سُجلت في مديريات مكافحة العنف الأسري خلال نفس الفترة الزمنية المشار اليها انفا، فقد بلغت 5 حالات، بينما بلغت حالات الزواج القسري التي سجلت في ذات الفترة 81 حالة".

وبين أن "حكومة إقليم كوردستان قدمت العون والدعم لضحايا داعش من اجل اعادة تأهيلهم في المجتمع، اذ تم إرسال أكثر من الف ناجية إلى ألمانيا لتلقي العلاج النفسي، وكذلك تم انشاء مركز في محافظة دهوك لعلاج ودعم النساء الناجيات، حيث استفادت منه حتى الآن حوالي 163 امرأة".

وبخصوص الاختفاء القسري، أوضح زيباري "تبذل حكومة الإقليم جهودا حثيثة لإنقاذ المواطنين الإيزيديين، وقد تم لغاية 15/8/2023 إطلاق سراح نحو 3562 شخص منهم".

وختم بالقول "وبالنسبة لملف المخدرات والمؤثرات العقلية، هنالك أكثر من 1020 شخصا بين متعاطٍ ومتاجر، ويبلغ عدد المعتقلين في السجون بسبب المخدرات نحو 1656، وتضاعفت نسبة التعاطي بين الاعوام 2019 و2023 بمقدار ثلاث مرات".