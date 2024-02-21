2024-02-21 13:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة واعتقال المتورطين بتجارتها في بغداد والديوانية.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "جهاز الأمن الوطني، يواصل تنفيذ عملياته النوعية لملاحقة تجار الأسلحة غير المرخصة، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعد متابعة مستمرة ألقت مفارز جهازنا في بغداد القبض على (5) متهمين متورطين بتجارة وحيازة الأسلحة، وقد ضُبط بحوزتهم (27)سلاحاً نوع بيكيسي و (24) سلاحاً نوع جيسي و (123) مسدساً و(3٫380) إطلاقة و (82) قنبلة (رمانة هجومية) وعدداً آخراً من الأعتدة ومخازنها وحشوات القاذفات وركائز صواريخ وقنابل دخانية كانوا يرومون المتاجرة بها".

وأضاف البيان "وفي عمليتين منفصلتين نفذتها مفارز جهازنا في محافظة القادسية تم القبض على مُتهمَين إثنين بحيازة وتجارة الأسلحة غير المرخصة وبحوزتهما عدد كبير من الأسلحة والأعتدة مختلفة الأنواع والتي شملت رمانات هجومية ودفاعية عدد (12) وأسلحة بنادق عدد (9) وإطلاقات نارية ومخازن أعتدة عدد (3٫726)".

وتابع ان "العمليات نُفذت بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرة قبض وفق أحكام المادة (24/أولاً) من قانون الأسلحة"، مؤكدا انه "جرى ضبط المتهمين جميعاً بالجرم المشهود وبعد مواجهتهم بالأدلة والمضبوطات اعترفوا صراحة بتورطهم وقيامهم بالتجارة والترويج خلافاً للقانون وبما يهدد الأمن المجتمعي، حيث أُحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".