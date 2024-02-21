2024-02-21 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المراصد الزلزالية، سجلت في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى".

واضاف، ان الهزة سجلت في تمام الساعة01:38:20 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،1) درجة وتبعد (10) كم شمال شرق زمار من محافظة نينوى".

وتابع، "تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد أي خسائر مادية او بشرية تذكر".