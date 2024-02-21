التجارة: لا صحة لارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان

2024-02-21 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، خطة لتأمين تجهيز مفردات السلة الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، فيما أكدت وجود رقابة مشددة على أسعار المواد في الأسواق المحلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أعدت خطة لتأمين تجهيز مفردات السلة الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك"، مبيناً أن "المواد المضافة تضمنت المعكرونة والنشا والشعرية والطحين الصفر".

وأضاف، أن "مخازن الوزارة ببغداد والمحافظات على أتم الاستعداد والجاهزية لتوفير مواد السلة الرمضانية من ضمنها المواد المضافة"، مشيراً الى "العمل على تجهيز عائلات الرعاية الاجتماعية بالمواد المضافة ضمن السلة الخاصة بها".

واستطرد، أن "مساعي الوزارة تتمثل بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الى المراكز التسويقية في بغداد والمحافظات وبيعها بأسعار الكلفة التي تختلف عن الأسعار الموجود بالأسواق المحلية".

وأوضح، أن "الوزارة، استطاعت في الفترة الماضية تأمين الأمن الغذائي من خلال سلة المواد الغذائية بمفرداتها السبع، فضلاً عن العمل على مواجهة التحديات وارتفاع الأسعار بالسوق المحلية".

وبشأن ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية مع حلول شهر رمضان المبارك، نفى حنون، "وجود أي زيادة بالأسعار"، منوهاً بأن "الأجهزة الرقابية تعمل على تدقيق الأسواق والتأكد من أسعار المواد الغذائية".

وتابع، أن "العام الحالي مختلف عن سابقه بسبب وجود الرقابة المشددة للتأكد من استقرار أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية".