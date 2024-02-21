2024-02-21 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير التحديثات الجديدة الى ان القمر الاصطناعي الأوروبي الخارج عن الخدمة سيتوقف فوق العراق وتوقعات بسقوطه في الساعة 6:28 مساء اليوم الأربعاء (21 شباط 2024).

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على مواقع التواصل تابعته "بغداد اليوم"، ان "التحديث الجديد لسقوط القمر الصناعي (ERS-2) يشير الى ان نافذة السقوط تضيق لنسبة خطأ ساعتين وخروج الجزائر من الدول المتوقع سقوط القمر الصناعي فوقها".

وأضاف "التوقع الجديد لسقوطه الساعة (6:28 مساءً بتوقيت العراق)، وقريب جداً من وقت تواجده فوق ‎السعودية والعراق واليمن".