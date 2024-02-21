مجلس ذي قار يوصي بإعفاء مدير عام بسبب "عدم الكفاءة والنزاهة"

2024-02-21 14:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوصى مجلس محافظة ذي قار الجديد، يوم الأربعاء، بإعفاء مديراً عاماً وعدداً من الموظفين في بلدية الناصرية لعدم "الكفاءة والنزاهة".

وقال الناطق باسم المجلس ياس الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة أوصى بإعفاء مدير أملاك بلدية الناصرية وعدداً من موظفي قسم الأملاك ونقلهم خارج البلدية".

وبين أن "قرار التوصية بالإعفاء تضمن أيضاً تكليف موظفين آخرين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة بدلاً عنهم".