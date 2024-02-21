‏الزراعة تصدر عددا من القرارات لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

2024-02-21 14:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024) عن فتح استيراد الابقار والاغنام لغرض الذبح والتربية تزامنا مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لأسعار غير مسبوقة في الأسواق المحلية.

وقال بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الزراعة عباس جبر المالكي ترأس اجتماع هيئة الرأي للوزارة وتقرر السماح باستيراد الأغنام والعجول لاغراض التربية والذبح لغرض تنويع مصادر اللحوم مع اتباع الإجراءات الأصولية، ومناقشة تسهيل الاجراءات بخصوص حركة نقل الماشية بين المحافظات وإزالة المعوقات أمام الإنتاج المحلي".

وأكد الاجتماع على "العمل على إنجاز البطاقة الإلكترونية للفلاح والمزارع العراقي لغرض دعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الضرورية للإنتاج الزراعي وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم مع تقديم القروض المسيرة وإعداد برنامج ارشادي متكامل حول مشاريع تربية الاسماك في الأنظمة الحديثة (البايو فلك الاكوابونك)".

وأقرت هيئة رأي وزارة الزراعة "إعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات لغرض توزيع المرشات المتطورة للفلاحين وحثهم على استخدامها خدمة للقطاع الزراعي".

وناقش الاجتماع بحسب البيان "دعم قطاع الثروة الحيوانية من الأغنام والابقار لغرض توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، وتشكيل لجان متخصصة وبشكل عاجل لغرض تقديم خطة عمل متكاملة وبضمنها الاستفادة من المنتجات في بعض الدول المتطورة في مجال الثروة الحيوانية مثل هولندا".