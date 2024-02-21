"لا مخاوف من زيادتها".. الكهرباء تعلن دخول الجباية الإلكترونية حيز التنفيذ

2024-02-21 14:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، عن دخول مشروع الجباية الإلكترونية حيز التنفيذ.

وقال رئيس اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع الدفع الإلكتروني والتحول الذكي في وزارة الكهرباء، أحمد مرتضى، للوكالة الرسمية إن الوزارة "باشرت مشروع الدفع الإلكتروني منذ قرابة سنتين ونصف السنة الماضية، لكن حدث تلكؤ بسيط في العمل، والآن المشروع دخل حيز التنفيذ".

وأكد أن "المشروع سيحل مشاكل المواطنين والوزارة والحكومة بشكل عام، منها مشاكل تتعلق باستحصال مبالغ الجباية، التي تشكل الواردات الأساسية لوزارة الكهرباء".

وبين مرتضى، أن "الجباية الإلكترونية هي أهم مرتكز لضبط الواردات والسيطرة عليها في الوزارة، كما أنها ستعيد ثقة المواطن بمؤسسة الدولة العراقية، من حيث تسديده لكل مستحقاته من رسوم وجباية مترتبة على استهلاكه للطاقة الكهربائية، وستوفر عليه عناء الذهاب إلى دوائر الوزارة لدفع مبالغ الجباية بشكل مباشر، فضلاً عن إنهاء مشاكل أخرى كثيرة من خلال اعتماد الجباية الإلكترونية ".

وشدد على أهمية "التزام المواطنين بدفع الجباية عن طريق الدفع الإلكتروني، والابتعاد عن كل المخاوف بشأن زيادة أسعار الجباية"مؤكداً أنها "مخاوف لا تمت للواقع بصلة".

واستدرك مرتضى بالقول: إن "التحول للدفع الإلكتروني هو خطوة مماثلة لدفع مستحقات البنزين وغيرها من الوقود، وهو نظام حديث لطي صفحة الأنظمة القديمة التي استمرت عليها مؤسسات الدولة العراقية منذ أكثر من 60 عاماً".

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في وقت سابق، عن خدمة الدفع والجباية الإلكترونية لفواتير الكهرباء، مؤكدة أن مشروع التحول الذكي سيضمن تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة.