وزير الزراعة يوجه بفتح استيراد الابقار والاغنام لغرض الذبح والتربية

2024-02-21 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير الزراعة عباس جبر المالكي ، اليوم الأربعاء، بفتح استيراد الأبقار والأغنام لغرض الذبح والتربية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" المالكي ترأس اجتماع هيئة الرأي الثانية لعام ٢٠٢٤، بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، والوكيل الفني ميثاق عبد الحسين عبيد ومستشار الوزارة رائد الحداد والمستشار مهدي ضمد القيسي و أعضاء الهيئة، وذلك استمراراَ للجهود والنجاحات التي تشهدها الوزارة خلال الفترة الحالية".وأضاف البيان، أنه" في بداية الاجتماع شدد الوزير على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر في تنفيذ الأولويات والارتقاء بمستوى الأداء، ومواصلة العمل وما تم تحقيقه من مشاريع مهمة ومعالجة اي تلكؤ".وشدد الوزير بحسب البيان الى "ضرورة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتحول نحو تقنيات الادارة الالكترونية ومغادرة الطرق التقليدية، كما أكد معالي الوزير بان البرنامج الحكومي يعد الأول من نوعه والذي كرس لدعم العمل بصورة عامة ، حيث تم معالجة الكثير من الملفات العالقة لغرض رفع نسب الإنجاز".وتابع البيان أن" الاجتماع تناول الفقرات التالية :1-السماح باستيراد الأغنام والعجول لأغراض التربية والذبح لغرض تنويع مصادر اللحوم مع اتباع الإجراءات الأصولية.2-مناقشة تسهيل الإجراءات بخصوص حركة نقل الماشية بين المحافظات وإزالة المعوقات أمام الإنتاج المحلي.3-العمل على إنجاز البطاقة الإلكترونية للفلاح والمزارع العراقي لغرض دعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الضرورية للإنتاج الزراعي.4-تشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم مع تقديم القروض المسيرة.5-إعداد برنامج إرشادي متكامل حول مشاريع تربية الأسماك في الأنظمة الحديثة (البايو فلك الاكوابونك).6-إقرار إقامة مؤتمر الشباب للفترة من ٦-٨/ ٣/ ٢٠٢٤ على أرض معرض بغداد الدولي لدعم قطاع الشباب والذي يقام تحت عنوان (الريادة التي يقودها الشباب في قطاع الأغذية والزراعة والمناخ).7-إعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات لغرض توزيع المرشات المتطورة للفلاحين وحثهم على استخدامها خدمة للقطاع الزراعي.8-مناقشة دعم قطاع الثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار لغرض توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، وتشكيل لجان متخصصة وبشكل عاجل لغرض تقديم خطة عمل متكاملة وبضمنها الاستفادة من المنتجات في بعض الدول المتطورة في مجال الثروة الحيوانية مثل هولندا.