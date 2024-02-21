وزير الإعمار وممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي يبحثان مشاريع المياه في وسط وغرب العراق

2024-02-21 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، مع ممثل اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في العراق جين يونيدا، مشاريع المياه في وسط وغرب العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، التقى في مقر الوزارة، ممثل منظمة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في العراق جين يونيدا والوفد المرافق له، بحضور السيد مدير عام المديرية العامة للماء عمار المالكي".وأضافت، أن "اللقاء ناقش مشاريع الوزارة في قطاع الماء المُمولة من الوكالة اليابانية، ومنها تحسين إمدادات الماء لمشروع ماء السماوة في محافظة المثنى بطاقة 5000 م3/بالساعة".وتابعت، أن "اللقاء ناقش أيضا مشاريع وسط وغرب العراق، المتمثلة بمشروعي ماء الزنبور بطاقة 1000 م3/بالساعة وماء بلدروز بطاقة 2000 م3/بالساعة في محافظة ديالى ومشروع ماء سامراء بطاقة 6000 م3/بالساعة في محافظة صلاح الدين، فضلا عن إدراج مشاريع مستقبلية تشمل محافظات وسط وجنوب العراق".