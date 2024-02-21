فيان دخيل: زوجة البغدادي متورطة بجرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديات

2024-02-21 14:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت النائبة الإيزيدية فيان دخيل، يوم الأربعاء، أن زوجة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، متورطة بحملة إبادة جماعية ومسؤولة عن اختيار الفتيات الإيزيديات صغيرات السن وتسلميهن للاعتداء الجنسي، مبينة أن الناجيات الإيزيديات سيرفعن دعاوى قضائية ضدها وعائلتها أمام المحاكم العراقية والدولية.

وقالت دخيل في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة دهوك وتابعته وكالة شفق نيوز إن "زوجة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي التي تدعى أسماء قامت بأفعال شنيعة تتعلق بتجارة الإنسان والاعتداء الجنسي على الفتيات الإيزيديات".

وأضافت دخيل أن "زوجة البغدادي كانت تتولى تجنيد وتسليم الفتيات الصغيرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين السادسة والسابعة إلى زوجها البغدادي ليعتدي عليهن جنسياً ثم يتم بيعهن لأمراء ومقاتلي تنظيم داعش"، مبينة أن "زوجة البغدادي قامت بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفتيات الإيزيديات بحسب القوانين العراقية والدولية".

وأشارت إلى أن "الناجيات الإيزيديات سيقدمن دعوى قضائية ضد زوجة البغدادي وعائلتها أمام المحاكم العراقية والدولية".

وكانت النائبة الإيزيدية فيان دخيل دعت، يوم 16 شباط/ فبراير الجاري، الحكومة العراقية، إلى إيقاع أقسى العقوبات الممكنة وفق القانون بحق أرملة وابنة أبو بكر البغدادي لمشاركتهما في جرائم التنظيم.

وكانت "أسماء" زوجة الزعيم الاسبق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي ظهرت في مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية" وتحدثت عن حياتها الزوجية مع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بأمور عائلية وشخصية.